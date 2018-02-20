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    ترامب ينفي تقبيله فتاة بالإكراه عام 2006

    © REUTERS/ JOSHUA ROBERTS
    العالم
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    نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزاعم تقبيله فتاة بالإكراه عام 2006.

    ميلانيا ودونالد ترامب
    © AFP 2018/ MARK RALSTON
    عارضة أزياء تكشف تفاصيل خيانة ترامب لزوجته معها
    وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد نقلت تصريحات لفتاة تدعى راتشيل كروكس، بأن ترامب مسكها بقوة، وقام بتقبيلها عصبا، في ردهة برجه الذي يحمل اسمه في مدينة نيويورك الأمريكية، قبل 12 عاما، وكانت تبلغ من العمر 22 عاما، وفقا لصحيفة "ذا هيل".

    وغرّد دونالد ترامب، مؤخرا، عبر حسابه على "تويتر": "هناك امرأة لا أعرفها، ولم ألتقيها قط، تقول على الصفحة الرسمية لصحيفة "واشنطن بوست"، بأنني قبلتها، مدة دقيقتين، في ردهة برج ترامب،  قبل 12 عاما. هذا لم يحدث أبدا!".

    وتساءل ترامب عمّن يقوم بذلك الفعل، وسط وجود أفراد أمن، وفي مكان عام.

    وأشار إلى أن هذه المزاعم هي اتهام جديد له من جانب وسائل الإعلام، وطلب من صحيفة "واشنطن بوست" للتحدث عن المرأة التي تتقاضى أموالا لكي تختلق مثل هذه الروايات عنه.

    ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" ادعاءات راتشيل كروكس، صباح اليوم، الثلاثاء 20 فبراير/ شباط، البالغة من العمر 35 عاما، وتعمل حاليا في وظيفة إدارية في ولاية أوهايو الأمريكية.

    وزعمت المرأة، أن ترامب قبّلها بالإجبار في الطابق الـ 24 من برجه، وطلبت الإفراج عن أشرطة المراقبة، لما حدث في ذلك اليوم، وفي هذا الطابق تحديدا.

    وقالت كروكس للصحيفة: "مسك ترامب يدي، واحتجزني في مكان، وبدأ في تقبيلي على خدي، وكان يتحدث معي خلال تقبيله لي، فسألني عن مسقط رأسي، وإذا كنت أرغب في العمل كعارضة أزياء، ولم يترك يدي، ثم يدأ في تقبيل شفتي".

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    الكلمات الدلالية:
    نفي, تحرش جنسي, تحرش, تويتر, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, ترامب, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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