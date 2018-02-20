ترامب ينفي تقبيله فتاة بالإكراه عام 2006

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزاعم تقبيله فتاة بالإكراه عام 2006.

© AFP 2018/ MARK RALSTON عارضة أزياء تكشف تفاصيل خيانة ترامب لزوجته معها

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد نقلت تصريحات لفتاة تدعى راتشيل كروكس، بأن ترامب مسكها بقوة، وقام بتقبيلها عصبا، في ردهة برجه الذي يحمل اسمه في مدينة نيويورك الأمريكية، قبل 12 عاما، وكانت تبلغ من العمر 22 عاما، وفقا لصحيفة " ذا هيل ".

وغرّد دونالد ترامب، مؤخرا، عبر حسابه على "تويتر": "هناك امرأة لا أعرفها، ولم ألتقيها قط، تقول على الصفحة الرسمية لصحيفة "واشنطن بوست"، بأنني قبلتها، مدة دقيقتين، في ردهة برج ترامب، قبل 12 عاما. هذا لم يحدث أبدا!".

وتساءل ترامب عمّن يقوم بذلك الفعل، وسط وجود أفراد أمن، وفي مكان عام.

A woman I don’t know and, to the best of my knowledge, never met, is on the FRONT PAGE of the Fake News Washington Post saying I kissed her (for two minutes yet) in the lobby of Trump Tower 12 years ago. Never happened! Who would do this in a public space with live security…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

وأشار إلى أن هذه المزاعم هي اتهام جديد له من جانب وسائل الإعلام، وطلب من صحيفة "واشنطن بوست" للتحدث عن المرأة التي تتقاضى أموالا لكي تختلق مثل هذه الروايات عنه.

….cameras running. Another False Accusation. Why doesn’t @washingtonpost report the story of the women taking money to make up stories about me? One had her home mortgage paid off. Only @FoxNews so reported…doesn’t fit the Mainstream Media narrative. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" ادعاءات راتشيل كروكس، صباح اليوم، الثلاثاء 20 فبراير/ شباط، البالغة من العمر 35 عاما، وتعمل حاليا في وظيفة إدارية في ولاية أوهايو الأمريكية.

وزعمت المرأة، أن ترامب قبّلها بالإجبار في الطابق الـ 24 من برجه، وطلبت الإفراج عن أشرطة المراقبة، لما حدث في ذلك اليوم، وفي هذا الطابق تحديدا.

وقالت كروكس للصحيفة: "مسك ترامب يدي، واحتجزني في مكان، وبدأ في تقبيلي على خدي، وكان يتحدث معي خلال تقبيله لي، فسألني عن مسقط رأسي، وإذا كنت أرغب في العمل كعارضة أزياء، ولم يترك يدي، ثم يدأ في تقبيل شفتي".