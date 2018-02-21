أمريكا قد تنظر في فرض عقوبات ضد الروس من "قائمة مولر"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هايذر ناويرت، أن بلادها قد تنظر في إمكانية فرض عقوبات ضد 13 مواطنا روسيا المدرجين في ما يسمى "قائمة مولر".

© Sputnik. Egor Eremov روسيا تنفذ دوريات جوية ناجحة فوق بحر اليابان

واشنطن — سبوتنيك . وقالت ناويرت في مؤتمر صحفي دوري:

نحن لا نعلن عادة عن العقوبات الجديدة، لكن في هذه الحالة يمكننا أن ننظر في هذه الإمكانية.

وكان المدعي الأمريكي بالشؤون الخاصة، روبرت مولر، قد وجه يوم الجمعة المنصرم، اتهامات لـ 13 مواطنا روسيا و3 شركات من روسيا بقضيتي التآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتيال، جاء ذلك في لائحة الاتهام.

وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد نشر الاتهام، بأن أعضاء حملته الرئاسية لم يفعلوا أي خطأ، وليس هناك تواطؤ مع روسيا.

و قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معلقا على الاتهامات، إن واشنطن تتهم روسيا وتصدر قوائم بالعقوبات، ولكنها لم تقدم أدلة على تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية.