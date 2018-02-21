رسالة من الشرطة البريطانية بشأن أزمة دجاج كنتاكي

مازالت أزمة سلسة مطاعم "كنتاكي" مستمرة في بريطانيا، حيث أغلقت أكثر من نصف الأفرع التي يبلغ عددها 900 فرع في جميع أنحاء البلاد.

ووصفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عدم توافر وجبات "كنتاكي" المفضلة لدى قطاع كبير من الجمهور بأنها "أزمة وطنية".

Police want people to stop calling them about the 'KFC crisis' https://t.co/c0OmHsfEdT — The Independent (@Independent) February 21, 2018

​وكانت سلسلة المطاعم الشهيرة أعلنت، في الأسبوع الماضي، أن هناك مشكلة في آلية توريد الفراخ الطازجة إلى الأفرع، لذلك تقرر إغلاق بعضها

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#KFCCrisis" للتعبير عن غضبهم من عدم توافر وجباتهم المفضلة.

​لكن الأمر لم يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل وصل إلى الشرطة البريطانية وخدمة الطوارئ. إذ طالبت الشرطة المواطنين بالتوقف عن الاتصال بها للإبلاغ عن نفاد وجبات "كنتاكي" وإغلاق الفروع.

Please do not contact us about the #KFCCrisis — it is not a police matter if your favourite eatery is not serving the menu that you desire. — Tower Hamlets MPS (@MPSTowerHam) February 20, 2018

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وكتبت شرطة العاصمة في حي "تاور هامليتس"، على "تويتر"، تقول: "من فضلك لا تتصل بنا بشأن أزمة كنتاكي. ليست مشكلة الشرطة إذا كان المطعم المفضل لك يقدم الطعام الذي تحبه".