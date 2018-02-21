"مصر للطيران" لم تبلغ روسيا حول خطط بدء رحلات بين القاهرة وموسكو هذا الشهر

أكد وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أن شركة مصر للطيران لم تبلغ الوزارة حول خطط بدء رحلات مباشرة بين القاهرة وموسكو في الشهر الجاري.

© REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh/File Photo مصر للطيران: ننتظر انتهاء بعض الإجراءات لاستئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو

سبوتنيك . وفي إجابة عن سؤال الصحفيين بشأن تلقي وزارة النقل الروسية لطلب مماثل: "لم يبلغونا حول أنهم سيبدؤون الطيران في فبراير/شباط بشكل رسمي".

وكان مصدر في مطار القاهرة قد قال، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك" إنه تأجلت رحلات الطيران المباشر بين القاهرة وموسكو، التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم 20 فبراير/شباط.

وكان وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف قد أعلن، في وقت سابق، أن المحادثات حول إطلاق الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة مستمرة وأن خطة عودة الرحلات في النصف الثاني من فبراير/ شباط الجاري ما زالت قائمة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 4 يناير/ كانون الثاني 2018، مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة، بعد توقف دام حوالي السنتين، جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية "كوغاليم آفيا" فوق سيناء في العام 2015.