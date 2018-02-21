المعارضة الفنزويلية تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية

© AP Photo/ Mary Altaffer فنزويلا تحرم مؤقتا من حق التصويت في الأمم المتحدة للمرة الثانية في تاريخها لنفس السبب

مكسيكو— سبوتنيك . وقالت المعارضة في بيان لها، إن الطاولة المستديرة أعلنت قرارها بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، حيث صوتت الجمعية الوطنية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه، ما جعل مادورو يتهم المعارضة بمحاولة الانقلاب البرلماني عليه.

وتعثرت المفاوضات بين السلطة والمعارضة حول إيجاد حلول للأزمة بينهما.

وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة في البلاد، نتجت عن هبوط أسعار النفط عالميا.