ترامب يلتقي رؤساء دول البلطيق الثلاث

أعلنت المكاتب الصحفية لرؤساء دول البلطيق الثلاث ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي رؤساء دولهم في الثالث من أبريل/ نيسان المقبل.

فيلنيوس — سبوتنيك . وقال بيان صدر عن قصر الرئاسة في ليتوانيا إن قادة ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا يلتقون ترامب لبحث قضايا المنطقة عبر الأطلسي.

ويتناقش رؤساء دول البلطيق مع ترامب حول تعزيز قدرات الدفاع وأمن الطاقة والعلاقات التجارية بين دولهم والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد البيان أن اجتماع ترامب مع الرؤساء الثلاثة يدل على العلاقات الوثيقة مع أمريكا.

ويطرح قادة دول البلطيق خلال اللقاء الإعداد لقمة لإصلاح نظام الدفاع لحلف الناتو.