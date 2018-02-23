قلق في بريطانيا بعد العثور على طرد مشبوه أرسل للأمير هاري وخطيبته

وقالت شرطة العاصمة في بيان، إن ضباط مكافحة الإرهاب يتعاملون أيضا مع خطاب مرفق بالطرد على اعتبار أن الأمر جريمة كراهية عنصرية.
ووفقا لـ"رويترز"، فأن الطرد وجه إلى الأمير هاري والممثلة ماركل المقرر أن يتزوجا في مايو/ أيار. وقالت متحدثة باسم الأمير إنهما ليس لديهما تعليق على هذه التقارير.
وفي توبيخ وجهه مكتبه لوسائل الإعلام عام 2016 لتدخلها في حياة خطيبته، أشار الأمير هاري إلى عنصرية التعامل مع ماركل المولودة لأب أبيض وأم أمريكية من أصول أفريقية.
هذا ومن المقرر أن تقام مراسم زفاف هاري، الابن الأصغر لولي العهد الأمير تشارلز، وماركل التي اشتهرت بدورها في المسلسل التلفزيوني الأمريكي (سوتس) في 19 مايو/ أيار بقصر وندسور.
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