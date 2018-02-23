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11:55 12 مارس/ آذار 2018
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    تدريبات Red Flagالعسكرية في الولايات المتحدة

    مناورات إسرائيلية أمريكية تحاكي حربا شاملة وهجوما بالصواريخ من جميع الجهات

    © REUTERS/ US AIR FORCE
    العالم
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    أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أن المناورات الأمريكية الإسرائيلية العسكرية الأوسع، ستنطلق في الـ 4 من شهر مارس/ أذار المقبل، وستستمر حتى الـ 15 من نفس الشهر.

    القدس — سبوتنيك. وبدأت الاستعدادات لهذه المناورات التي وصفت بالأوسع، في الأسابيع الأخيرة، وأنها دخلت بوضع اللمسات الأخيرة عليها.

    وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي آدرعي، في بيان له وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، "تبدأ قوات الأمن اليوم بالاستعدادات الرئيسية التي ستشمل انتشاراً عسكرياً في أنحاء البلاد، وتدريبات مسبقة تمهيدا لانطلاق التمرين الأكبر والذي سيجرى بين جيش الدفاع والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي بعنوان "Juniper Cobra 2018 — USEUCOM".

    أفيخاي أدرعي
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    أفيخاي أدرعي: التفوق الجوي أحد مصادر عظمة إسرائيل
    وأضاف آدرعي، "سيستمر التمرين من 4 حتى 15 مارس من الشهر القادم، وستتواصل بعده نشاطات مشتركة مع الشريك الأمريكي حتى نهاية الشهر ذاته".

    وتابع آدرعي، "لقد بدأت التحضيرات للتمرين منذ أسابيع وشملت وصول القوات الأمريكية عبر البحر والجو".

    ويهدف التمرين بحسب البيان إلى "تعزيز التعاون والتنسيق التبادل الخبرة بين الجيشين لرفع الجاهزية الدفاعية في مواجهة تهديدات صاروخية".

    يذكر أن التمرين يجرى في إسرائيل للمرة الـ 9 منذ العام 2001، حيث يعتبر التمرين هذه السنة أكبر تمرين مشترك لجيش الدفاع والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي.

    وبحسب آدرعي، "سيشارك في إطار التمرين أكثر من 2500 جندي أمريكي يخدمون في أوروبا في الأيام الاعتيادية وبمشاركة قرابة 2000 جندي من منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية ووحدات اللوجستية والطبية وغيرها".

    وأردف آدرعي قائلاً، "يحاكي التمرين سيناريو يشمل وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل وقيامها بالعمل جنبا إلى جنب مع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي في مهمة حماية سماء البلاد"، كاشفا، "سوف تتدرب القوات على سيناريوهات محتملة لتهديدات صاروخية في جبهات مختلفة بمساعدة أنظمة تحاكي أنظمة السهم (حتس) الإسرائيلية والقبة الحديدية والباتريوت ومقلاع داوود التي دخلت الخدمة العملياتية في أبريل/ نيسان 2017.

    جنود الجيش الأمريكي
    CC BY 2.0 / Program Executive Office Soldier / U.S. Army snipers
    صحيفة أمريكية: الجيش الأمريكي "فقاعة" وهذه هي الحقائق
    وأكد آدرعي في بيانه على أنه "تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لجيش الدفاع".

    وبدوره، قال قائد منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي العميد تسفيكا حيموفيتش: "يعتبر التمرين عنصرا إضافيا في تحسين جاهزية جيش الدفاع وسلاح الجو للقتال ومواجهة التهديدات الصاروخية. ويؤكد التمرين عمق التعاون الاستراتيجي بين جيش الدفاع والجيش الأمريكي، خلال الأسابيع المقبلة سوف نتدرب على سيناريوهات معقدة تلائم الواقع العملياتي".

    من جانبه، قال قائد قوة المهمة المشتركة في الجيش الأمريكي الميجر جنرال ريتشارد كلارك "تتمتع الولايات المتحدة وإسرائيل بتعاون متواصل وقوي يعتمد على ثقة تم بناءها على مدار عقود من التعاون. التمرين يوفر فرصة لمواصلة تعزيز العلاقات بيت الدولتيْن وتعزيز قدرات العمل المشتركة والعمل المشترك مع الشريك الإسرائيلي".

    هذا وذكر موقع "واللا" العبري، أن حاملة الطائرات الأمريكية "آفا جيما" تستعد للوصول إلى ميناء حيفا وعلى متنها 36 طائرة ومروحية عسكرية وذلك للمشاركة في المناورات العسكرية. وأفاد موقع "واللا" أنها تعتبر أقوى حاملة طائرات أمريكية، ووظيفتها إسناد القوات البرية في الحروب حيث كانت شاركت في حروب كثيرة بينها الحرب الأمريكية على العراق والحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان.

    وتأتي هذه المناورات في وقت صعد فيه قادة إسرائيل من تهديداتهم بحرب لا هوادة فيها لا سيما مع لبنان وحزب الله، وسوريا وحماس في غزة، وإيران.  

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