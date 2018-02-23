ترامب يعلن فرض حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة 23 فبراير/شباط الجاري، عن اعتزامه فرض حزمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE إيفانكا ترامب في كوريا الجنوبية من أجل الأولمبياد





وأوضح: "كجزء من مجموعة العقوبات، تستهدف وزارة الخزانة الأمريكية 56 سفينة وشركات شحن وشركات تجارية تساعد كوريا الشمالية في انتهاك العقوبات".





واشنطن — " سبوتنيك ": وقال ترامب، في خطاب اليوم الجمعة: "أعلن أننا سنطلق أكبر مجموعة من العقوبات الجديدة على نظام كوريا الشمالية".

وكان مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض الجمعة، حزمة إضافية من العقوبات ضد كوريا الشمالية، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، إلى أن العقوبات الجديدة ستكون واسعة النطاق.

وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ، قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستكشف قريبا عن "سلسلة أكثر صرامة وعدوانية" من العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الشمالية.



