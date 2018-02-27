شرطة لندن تكشف مؤامرة إرهابية جديدة ضد بريطانيا

قال كبير ضباط مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، أمس الاثنين، إن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف المنظم وكشف أن الشرطة أحبطت 4 مؤامرات من تدبير متطرفين يمينيين العام الماضي.

وصرح مارك رولى مساعد قائد شرطة لندن للصحفيين، أن "التهديد الإرهابي اليميني أكثر أهمية وتحديا مما قد يظنه الرأي العام".

© REUTERS/ Darren Staples الشرطة البريطانية تعلن مقتل 4 في انفجار مدينة ليستر (فيديو)

وأضاف رولي، "هذا جزء مهم من التهديد الإرهابي. لم يكن الإرهاب اليميني منظما من قبل هنا".

وأوضح، "هناك العديد من الدول الغربية التي تواجه تحديات من اليمين المتطرف وتقيم أعداد كبيرة من المجموعات التي نشعر بالقلق منها هنا علاقات معها وتتواصل معها"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأشار الضابط البريطاني إلى أنه حتى العامين الماضيين، اقتصر النشاط اليميني المتطرف على الاحتجاجات غير المرغوب فيها وجرائم الكراهية، مع حوادث خطيرة تقتصر على تحركات أفراد معزولين.

وفى العام الماضي، وقعت 5 هجمات بالمتفجرات فى بريطانيا، من بينها هجوم قام به رجل قاد سيارة فان ودهس مصلين كانوا يغادرون مسجدا في لندن بعد أن انتابته مشاعر كراهية المسلمين بسبب قراءة مواد يمينية متطرفة على الإنترنت.

هذا ويشارك جهاز المخابرات الداخلية (إم.أي.5) الآن في التحقيق في أمر اليمين المتطرف وحذر من أن جماعات بريطانية تسعى لإقامة علاقات مع متطرفين دوليين.