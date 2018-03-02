مستشار الأمن القومي الأمريكي قد يترك منصبه نهاية الشهر الجاري

أعلنت وسائل إعلام أميركية، اليوم الجمعة ، عن إمكانية مغادرة مستشار الأمن القومي، هربرت ريموند ماكماستر، للبيت الأبيض نهاية الشهر الجاري، آذار/مارس، بحسب مانقلت قناة " سي إن إن".

واشنطن- سبوتنيك .هذا واختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجنرال العسكري هربرت ريموند ماكماستر مستشارا للأمن القومي خلفا للمستشار السابق مايكل فلين الذي قدم استقالته في 13 شباط/ فبراير الماضي.

يذكر ان ماكماستر، ضابط وخبير استراتيجي عسكري، وخدم في عدد من البلدان ومن ضمنها العراق وأفغانستان.

هذا و تم تعيين الجنرال هربرت ماكماستر مستشاراً للأمن القومي في آذار/مارس الماضي، من ضمن إستراتيجية جديدة لحكومة ترامب لتأخذ في الاعتبار الأخطار والتهديدات من أسلحة كوريا الشمالية النووية

والإرهاب الدولي وسياسة إيران والنفوذ المتزايد للصين ودور روسيا.