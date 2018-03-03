إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض

قال جهاز الحماية السرية الأمريكي إن إطلاق نيران حدث بالقرب من البيت الأبيض.

وأكدت الشرطة السرية على حسابها بموقع تويتر إطلاق النيران اليوم السبت 3 مارس/ آذار بعد الظهر بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

وانتشرت عناصر الشرطة السرية حول البيت الأبيض عقب إطلاق النيران، ويمضى الرئيس ترامب عطلة نهاية الأسبوع في منزله بفلوريدا.

وقال جهاز الشرطة إن شخصا أصاب نفسه بواسطة سلاح ناري، تجاه الناحية الشمالية من البيت الأبيض.

UPDATE: No other reported injuries related to the incident at @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) March 3, 2018

​ولم تحدث إصابات أخرى خلال الحادثة التي جرت اليوم، حسب جهاز الشرطة السرية.