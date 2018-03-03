وزير الخارجية الإيراني يلتقي بوزيرين من إدارة أوباما

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، برهام قاسمي، إن لقاء وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بوزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري تم في إطار خدمة المصالح القومية الإيرانية.

وأشار قاسمي إلى أن لقاء ظريف وكيري تم على هامش مؤتمر ميوينخ للأمن في ألمانيا، حسب وكالة الأنباء إرنا

وأكد قاسمي أنه "تتم لقاءات كهذه في إطار الدبلوماسية الفاعلة والشاملة وتشكل جانبا من السياسات والتشاورات الهادفة لتوفير أقصى حد من المصالح القومية".

وأكد قاسمي أن وزير الخارجية يعقد لقاءات كثيرة مثل لقاء كيري مع مختلف الشخصيات الدبلوماسية الفاعلة في سياق المصالح الإيرانية ومنهم "النخب الأمريكية غير الحكومية".

والتقى ظريف بجون كيري وأرنست مونيز وزير الطاقة الأمريكي في إدارة الرئيس السابق أوباما الذي وقع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015.

وقال قاسمي إن الشخصيات الأمريكية التى التقاها ظريف "غير حكومية، وتحظى بنفوذ وتأثير لدى الرأي العام الأمريكي، ومن المنتقدين لسياسات ترامب".