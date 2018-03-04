كوريا الشمالية تنتقد أمريكا لوضعها شروطا مسبقة لإجراء محادثات

وجهت كوريا الشمالية، أمس السبت، انتقادات إلى الولايات المتحدة لوضعها شروطا مسبقة لاجراء محادثات بين الدولتين، في الوقت الذي تستعد فيه سيؤول لإرسال موفد إلى بيونغ يانغ للمساعدة في فتح حوار حول تخفيف المواجهة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، إن الحوار مع الولايات المتحدة "ممكن"، مضيفا أن بلاده منفتحة على الحوار مع واشنطن فقط إن كان الطرفان "على قدم المساواة"، وإن كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرنامجها الصاروخي من أجل الجلوس على الطاولة.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST ترامب: الحوار مع كوريا الشمالية يجب أن يتم طبقا لشروط صحيحة

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المتحدث قوله، إنه في تاريخ العلاقات الكورية الشمالية والأمريكية على مدى عقود "لم تكن هناك أي حالة جلسنا فيها مع الأمريكيين بناء على شروط مسبقة، وهذا ما سيكون الحال عليه أيضا في المستقبل".

وأضاف "لدينا نية لحل القضايا بطريقة دبلوماسية وسلمية من خلال الحوار والمفاوضات، لكننا لن نتسول الحوار أو نتجنب الخيار العسكري الذي تدعيه الولايات المتحدة"، بحسب "فرانس برس".

وتأتي رسالة بيونغ يانغ الأخيرة في الوقت الذي تتحضر فيه سيؤول لإرسال مبعوث إلى الشمال للمساعدة في البدء بحوار لتخفيف حدة المواجهة النووية، وهو التطور الأحدث بعد الإنفراج في العلاقة بين الكوريتين خلال الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

لكن البيت الأبيض، أكد في وقت سابق، أن نزع الأسلحة النووية جزء رئيسي لبدء أي حوار مع بيونغ يانغ.