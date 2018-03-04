كوريا الشمالية تنتقد أمريكا لوضعها شروطا مسبقة لإجراء محادثات

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، إن الحوار مع الولايات المتحدة "ممكن"، مضيفا أن بلاده منفتحة على الحوار مع واشنطن فقط إن كان الطرفان "على قدم المساواة"، وإن كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرنامجها الصاروخي من أجل الجلوس على الطاولة.
وأضاف "لدينا نية لحل القضايا بطريقة دبلوماسية وسلمية من خلال الحوار والمفاوضات، لكننا لن نتسول الحوار أو نتجنب الخيار العسكري الذي تدعيه الولايات المتحدة"، بحسب "فرانس برس".
وتأتي رسالة بيونغ يانغ الأخيرة في الوقت الذي تتحضر فيه سيؤول لإرسال مبعوث إلى الشمال للمساعدة في البدء بحوار لتخفيف حدة المواجهة النووية، وهو التطور الأحدث بعد الإنفراج في العلاقة بين الكوريتين خلال الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.
لكن البيت الأبيض، أكد في وقت سابق، أن نزع الأسلحة النووية جزء رئيسي لبدء أي حوار مع بيونغ يانغ.
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