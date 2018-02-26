ترامب: الحوار مع كوريا الشمالية يجب أن يتم طبقا لشروط صحيحة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إن الحوار مع كوريا الشمالية يجب أن يتم طبقا لشروط صحيحة.

© AP Photo/ Oksana Dzadan توجيهات ترامب تكشف عن تفاصيل جديدة عن العرض العسكري

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي يمكنها أن تدخل حوارا مع بيونغ يانغ لكن "بشروط صحيحة".

وأشار الرئيس ترامب إلى أن بعض السلع دخلت إلى كوريا الشمالية عبر روسيا رغم العقوبات على بيونغ يانغ.

وأكد أن الصين فعلت الكثير تجاه كوريا الشمالية بناء على طلب الإدارة الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وهو ما اعتبرته الأخيرة "عملا حربيا".