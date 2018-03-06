زعيم كوريا الشمالية يرغب في تحسين العلاقات مع الجنوب

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء 6 مارس/آذار، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال لوفد زائر رفيع المستوى من كوريا الجنوبية إنه يرغب بشدة في تحسن العلاقات بين البلدين و"كتابة تاريخ جديد لإعادة الوحدة" مع الجنوب.

© REUTERS/ STRINGER مبعوثون كبار من كوريا الجنوبية يزورون كوريا الشمالية

وقالت الوكالة عن الاجتماع الذي جرى أمس الاثنين "بعد أن سمع من المبعوث الخاص للشطر الجنوبي بنية الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن عقد قمة بين البلدين، تبادل الزعيم الكوري الشمالي وجهات النظر وأبدى موافقة شافية" ولم تذكر أي تفاصيل عن تلك الموافقة، حسبما نقلت رويترز.

وأضافت الوكالة في تقريرها، "أعطى تعليمات مهمة للجهات المعنية لاتخاذ خطوات عملية سريعة من أجل ذلك، تبادل أيضا وجهات نظر عميقة حول مسائل تخفيف حدة التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية وتفعيل الحوار متعدد الجوانب والاتصال والتعاون والتفاهم".

وكان البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، قد أعلن، أمس الأول، عن زيارة وفد رفيع المستوى من المسؤولين الكوريين الجنوبيين إلى كوريا الشمالية، يوم الاثنين الماضي، لبحث تحسين العلاقات في شبه الجزيرة الكورية واحتمال إجراء محادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.