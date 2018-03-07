18 قتيلا في زلزال جديد يضرب بابوا غينيا الجديدة

قال مسؤول إن 18 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم عندما ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة المرتفعات الجنوبية الجبلية في بابوا غينيا الجديدة، ليضاف هذا العدد إلى ضحايا زلزال أكبر وقع الأسبوع الماضي.

ووقع الزلزال على بعد 31 كيلومترا جنوب غربي مركز الزلزال الذي وقع يوم الاثنين الماضي وتسبب في انهيارات أرضية وتدمير عدد من القرى، مما أدى إلى مقتل 55 شخصا على الأقل.

وكان الزلزال هو الأشد في سلسلة هزات تعرضت لها المنطقة الغنية بالموارد، والتي تبعد نحو 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورزبي، مما عرقل الجهود الرامية لتقديم مساعدات لنحو 150 ألف شخص، وذلك وفقاً لوكالة "رويترز".

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الإداري لإقليم هيلا وليام باندو، قوله: "تلقيت تقارير بمقتل 18 شخصا الليلة الماضية"، فيما قال جيمس كومنجي، الذي يعمل في مشروع إغاثة تابع للكنيسة، إن التقييم الذي أجرته كنيسته ومركز الرد السريع يشير إلى سقوط 67 قتيلا في إقليم هيلا وحده.

وتعرقلت جهود الإغاثة حيث يبذل عمال الإنقاذ جهودًا مضنية للوصول إلى منطقة المرتفعات بعد تعرض الكثير من الطرق إما للدمار الشديد أو الإغلاق، فيما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الوضع قد يتفاقم إذا هطلت أمطار غزيرة على المنطقة.