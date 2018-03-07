القمة التركية الإيرانية الروسية ستعقد في إسطنبول أبريل المقبل

أعلن إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء 7 مارس/آذار، أن القمة التركية الإيرانية الروسية، ستعقد في إسطنبول، خلال شهر أبريل/نيسان المقبل.

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وقال كالين في مؤتمر صحفي اليوم: "القمة الثلاثية ستعقد مطلع شهر أبريل/نيسان المقبل في إسطنبول وموعدها لم يحدد بعد".

وأشار إلى إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسن روحاني بشأن الوضع في مدينة الغوطة الشرقية.