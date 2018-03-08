لافروف: تدخل أمريكا في شؤون الدول الأخرى "نهج الإمبريالية الجديدة"

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة تعتبر أن تدخلها في الانتخابات والشؤون الداخلية للدول الأخرى سيجلب لهم الخير، مشيرا الى أن ذلك في واقع الأمر نهج الإمبريالية الجديدة.

هراري — سبوتنيك. وأشار لافروف، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الزيمبابوي سيمباراشي مومبينقيفي في هراري اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، إلى أنه "عندما ناقشت وسائل الإعلام الأمريكية هذا الموضوع، سمعت تأكيدات مدهشة. الأمريكيون قالوا نعم نحن نفعل ذلك، وكنا نفعله لصالح الدول المعنية، لأننا نحمل من خلال تدخلنا الحرية والديمقراطية".

وتابع لافروف "نحن لا نشاركهم مثل هذه الفلسفة على الإطلاق. وأعتبر أن مثل هذه الأطروحات نهج إمبريالي جديد، ونحن لن نفعل شيئا من هذا القبيل".

© Sputnik. Nina Zotina لافروف ينفي تصريحات الخارجية الأمريكية حول عدم إمكانية عقد لقاء مع تيلرسون

وأكد لافروف أن موسكو لا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، ولا توجد أي حقيقة تؤكد العكس.

وأكمل الوزير "لا نتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لأي دولة، على الرغم من وجود تصريحات بالعكس من هذا تصدر يوميا من واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، بالرغم من عدم وجود أي حقائق على ذلك".

ويجري وزير الخارجية الروسي، خلال هذا الأسبوع، جولة أفريقية تشمل خمس دول هي أنغولا وناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي وإثيوبيا.