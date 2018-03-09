مفوض حقوق الإنسان يدعو لإحالة "الفظائع بحق الروهينغا" للجنائية الدولية

دعا الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى إحالة ما وصفها بـ"الفظائع" التي يعتقد أنها ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية.

© Sputnik. Shahnevaz Khan الروهينغا يعودون إلى ميانمار خلال عامين

كما حث الأمير زيد، اليوم الجمعة 9 مارس/ آذار، حكومة ميانمار على السماح بدخول مراقبين لولاية راخين للتحقيق فيما وصفه بأنه "أعمال إبادة جماعية" يشتبه في ارتكابها بحق الأقلية المسلمة.

وأضاف، في مؤتمر صحفي في جنيف، بحسب وكالة "رويترز"، "أجل.. نقول إن هناك شكوكا قوية في أن أعمال إبادة جماعية ربما ارتكبت ولكن لا يمكن أن يؤكد ذلك سوى محكمة".