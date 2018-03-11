مصير الـ11 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة التركية المنكوبة في إيران "غير معروف"

أعلن المتحدث باسم الطيران المدني الإيراني، اليوم الأحد 11 مارس/آذار، أن الـ11 شخصا، الذين كانوا على متن الطائرة التركية المنكوبة في إيران، مصيرهم غير معروف حتى الآن.

© Sputnik. Natalia Seliverstov التلفزيون الإيراني: تحطم طائرة تركية قادمة من الإمارات في جنوب غرب إيران

ونقلت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية عن المتحدث قوله "11 شخصا كانوا على متن، عندما تحطمت طائرة تركية خاصة في إيران، أثناء سفرها من الشارقة في الإمارات إلى اسطنبول، ومصيرهم غير معلوم حتى الآن".

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن في وقت سابق عن أن الطائرة التركية الخاصة سقطت في مدينة "شهر كرد" الإيرانية.

وقال مصدر في منظمة الطيران لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرة شخصية تابعة لتركيا وهي من نوع سي-60 وعدد مقاعد هذا النوع من الطائرات 20 مقعدا".

وتابع "المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرة سقطت في منطقة أردل ناقان، بمدينة شهر كرد وحين سقوطها كانت الطائرة تحترق".