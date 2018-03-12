البيت الأبيض: الأمير محمد بن سلمان يلتقي ترامب في واشنطن 20 مارس الجاري

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 20 مارس/ آذار الجاري.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس ترامب يتطلع للقاء ولي العهد السعودي، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضافت أن الأولويات هي القضايا الأمنية والاقتصادية المشتركة بين السعودية وأمريكا.

وزار محمد بن سلمان مؤخرا مصر وإنجلترا، في إطار جولة خارجية له بدأها من القاهرة لمدة 3 أيام، وأعقبها بزيارة لندن لثلاثة أيام أخرى، ووقع في الزيارتين عدد من الاتفاقيات الاقتصادية.