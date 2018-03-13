ظريف يزور أذربيجان وكازاخستان لبحث التطورات السورية

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" إن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، من المقرر أن يزور أذربيجان، للمشاركة في اجتماع رباعي يجمع إيران وأذربيجان وتركيا وجورجيا.

© Sputnik. Aleksey Babushkin وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا يناقشون بتاريخ 16 مارس التسوية السورية في أستانا

وذكرت الوكالة أن الاجتماع سينعقد، الخميس المقبل 15 مارس/ آذار الجاري، على مستوى وزراء الخارجية في أذربيجان، حيث سيجري خلاله مشاورات مع نظرائه حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما أوضحت أن ظريف سيتوجه عقب مشاركته في الاجتماع إلى العاصمة الكازاخية أستانا للاجتماع مع وزيري خارجية تركيا وروسيا.

ومن المقرر أن ينعقد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، باعتبارها الدول الضامنة للهدنة في سوريا، يوم الجمعة المقبل 16 مارس في أستانا.

وذكرت "إسنا" أن المشاورات تتمحور حول أحدث المستجدات على الساحة السورية.