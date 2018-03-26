البنتاغون يعلق على تقارير قرار ترامب "المزلزل" بعد لقائه ابن سلمان

علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" على التقارير التي أشار لها موقع "ديبكا فايل" الإسرائيلي وقال إنه "مزلزل بالنسبة للشرق الأوسط، ويتجاوز العلاقات الأمريكية السعودية".

The US is not leaving Incirlik Air Base in Turkey, nor is the US leaving Al Udeid AB, Qatar. These reports are false and without merit. — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 25, 2018

ونفت الوزارة صحة التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الولايات المتحدة تسحب قواتها من القاعدتين الجويتين، إنجرليك التركية والعديد القطرية. وأعلنتCENTCOM، عبر تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر" يوم أمس الأحد، أن "الولايات المتحدة لم تغادر قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، ولا قاعدة العديد في قطر ، إن التقارير بهذا الشأن كاذبة لا أساس لها من الصحة".

بدورها، نشرت القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية AFCENT تغريدة مماثلة عبر "تويتر"، قالت فيها: "لا توجد أي مصداقية للتقارير الإخبارية التي تفيد بأن الولايات المتحدة تغادر قاعدتي إنجرليك والعديد الجويتين في تركيا وقطر. هذه التقارير غير المفيدة تساعد في تغذية انعدام الثقة والانقسام بين الشركاء الإقليميين في وقت نحتاج فيه إلى العمل معا لمعالجة الاهتمامات الأمنية المشتركة".

There is zero credibility to news reports asserting the U.S. is leaving Incirlik and Al Udeid air bases in Turkey and Qatar. These unhelpful reports feed mistrust and division among regional partners at a time when we need to work together to address shared security concerns. — US AFCENT (@USAFCENT) March 25, 2018

وكانت مصادر عسكرية أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على خطط تسريع نقل قاعدة "العديد" العسكرية الموجودة في قطر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك عقب لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي 20 مارس/آذار، بحسب موقع "ديبكا فايل" الإسرائيلي.

وقدمت المصادر معلومات بشأن أن واشنطن بصدد اتخاذ إجراءات لجمع القوات الجوية الأمريكية بقاعدة "إنجرليك" التركية، وإخراجها تماما من القاعدة، مؤكدة أن الحملتين الأمريكيتين مرتبطتان ببعضهما.