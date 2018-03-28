وحدات حماية الشعب: مقتل جنديين تركيين وإصابة 6 في هجوم على طريق جنديرس عفرين

قتل جنديان تركيان وأصيب ما لا يقل عن ستة آخرين في هجوم لمسلحي وحدات حماية الشعب الكردية على تجمع للجنود الأتراك على طريق جنديرس – عفريين، شمالي سوريا.

© AFP 2018/ مقتل جنديين تركيين في انفجار عبوة ناسفة في عفرين

القاهرة — سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي لوحدات حماية الشعب، بروسك حسكة، في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، "قتل جنديان تركيان وجرح ما لا يقل عن ستة آخرين في عملية نوعية نفذتها وحداتنا ضد تجمع لهم على طريق جنديرس — عفرين بعد ظهر اليوم الأربعاء".

وتابع حسكة، "توجهت أربع سيارات إسعاف تركية إلى مكان الحادث وقامت بنقل القتلى والجرحى".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيطرة قوات الجيش التركي و"الجيش السوري الحر" بشكل كامل على مركز مدينة عفرين، شمالي غرب سوريا، يوم 18 آذار/ مارس الجاري، فيما تعهدت القوات الكردية التي انسحبت بمواصلة القتال ضد الجيش التركي وحلفائه.

ويوم أمس، أعلنت هيئة الأركان التركية ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي إلى 51 جنديا في إطار عملية "غصن الزيتون" التي ينفذها الجيش التركي مع فصائل "الجيش السوري الحر" منذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي بهدف طرد "وحدات الشعب الكردية"، التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة عفرين.

وطالبت سوريا مرارا بالانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية من كافة الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر رسمي في الخارجية، الاثنين الماضي، قوله إن "سوريا تجدد المطالبة بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقوات الاحتلال التركي من الأراضي السورية".