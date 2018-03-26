أردوغان يطالب الاتحاد الأوروبي بعدم المبالغة في انتقاد تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتمنى أن تكون بلاده قد اتخذت اليوم أول خطوة "لبناء الثقة مجددا بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وطالب الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي بعدم المبالغة في انتقاد تركيا، حسب "الأناضول".

وأكد أردوغان خلال مؤتمر صحفي له ببلغاريا، بعد لقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، أنه يطالب قادة الاتحاد الأوروبي "أن يتصرفوا ويتكلموا بشكل عادل، وأن ينظروا في آليات حاسمة لتحسين العلاقات معنا"، مضيفا "على الاتحاد الأوروبي ألا يبالغ في الانتقاد، وهذا ينطبق على بعض دوله".

وأشار الرئيس التركي اليوم الاثنين 26 مارس/ آذار إلى تقديم بلاده تقريرا إلى المفوضية الأوروبية بشأن إلغاء التأشيرات، مطلع فبراير/ شباط، و"بلغنا الجانب الأوروبي بضرورة استكمال إجراءاته في هذا"

وقال أردوغان إن "بقاء تركيا خارج سياسات توسيع الاتحاد سيكون خطأ فادحا".

ودعا أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى سرعة تسليم المساعدات المالية "لتحسين ظروف اللاجئين داخل بلاده".

وقال الرئيس التركي إن بلاده "أوفت بالتزامها تجاه مسألة الهجرة، ولدينا 3 ملايين لاجىء، وهو رقم يقترب من 4 ملايين بسبب الحرب في سوريا والعراق".

وأضاف أنه لا يجب السماح بتأخير المساعدات لتحسين ظروف اللاجئين.