ريابكوف: تصريحات السفارة البريطانية حول "تسمم سكريبال" كاذبة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أن تصريحات السفارة البريطانية في موسكو حول قضية "تسمم سكريبال" في سالزبوري كاذبة.

موسكو — سبوتنيك . وقال ريابكوف لـ" سبوتنيك ": "الوثيقة التي تم الإعلان عنها خلال هذا المؤتمر الصحفي، تحتوي على مجموعة من التصريحات السيئة بحق روسيا من المسؤولين البريطانيين، كما أن هناك كذبا واضحا".

كما أشار إلى أنه لا وجود لأي استعجال في الرد على طرد الدبلوماسيين الروس، مضيفا: "نحن ندرس ذلك بشكل دقيق وشامل".

وفي 4 مارس، وجد سكريبال وابنته يوليا في حالة إغماء في الشارع، إثر تسميمهما بمادة مجهولة وتم نقلهما إلى مستشفى في سالزبوري.

وتتهم السلطات البريطانية روسيا بتسميم سكريبال وابنته بمادة "أ-234" السامة المشلة للأعصاب، فيما تنفي موسكو أي ضلوع لها في الحادث.