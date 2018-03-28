ماي وميركل تتفقان على مكافحة "العدوانية المتصاعدة" لروسيا

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها اتفقت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء 28 مارس/آذار، على مكافحة ما أسمياه بـ "العدوانية المتصاعدة لروسيا".

وكانت الشرطة البريطانية قد قالت، اليوم الأربعاء 28 مارس/ آذار، إنها تعتبر إن سكريبال تعرض لمواد سامة أول مرة في منزله، وأضافت الشرطة في بيان لها أنه تم العثور على المادة السامة في أماكن مختلفة من سولزبوري، حسب أسوشيتدبرس.

وتابعت أن المواد السامة كانت بتركيز "أقل مما هو عليه في منزل سكريبال"، وفي 4 مارس، وجد سكريبال وابنته يوليا في حالة إغماء في الشارع، إثر تسميمهما بمادة مجهولة وتم نقلهما إلى مستشفى في سالزبوري.

وتتهم السلطات البريطانية روسيا بتسميم سكريبال وابنته بمادة "أ-234" السامة المشلة للأعصاب، فيما تنفي موسكو أي ضلوع لها في الحادث.