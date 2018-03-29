وزير الدفاع الفنزويلي يبحث إنشاء مصنع "كلاشينكوف" مع المسؤولين الروس

أعلن السفير الفنزويلي لدى روسيا، كارلوس ترتوسا، أن وزير دفاع بلاده فلاديمير بادرينو، سيناقش خلال زيارته المرتقبة إلى موسكو، مسألة افتتاح مصنع لشركة "كلاشنيكوف" في فنزويلا.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير الفنزويلي، اليوم الخميس 29 مارس/ آذار: "يجري الآن بحث إنشاء مصنع كلاشينكوف مع شركائنا الروس، وسيتم مناقشته خلال زيارة بادرينو إلى روسيا".

وفي وقت سابق، أكد السفير الفنزويلي لوكالة "سبوتنيك"، أن وزير الدفاع سيصل إلى موسكو للمشاركة في مؤتمر موسكو الدولي حول الأمن والدفاع، الذي سينعقد في الفترة ما بين 4 — 5 أبريل/ نيسان المقبل.

وأشارت مصادر لـ"سبوتنيك" في العاصمة الفنزويلية كراكاس اليوم، إلى أن زيارة بادرينو لوبيز ستكون في الفترة من 2 – 6 أبريل/ نيسان المقبل.

وتجدر الإشارة، إلى أن مؤتمر موسكو حول الأمن والدفاع الدولي سيبحث مسائل الأمن الدولي والإقليمي، بما في ذلك التركيز على مكافحة الإرهاب.