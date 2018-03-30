الشرطة البريطانية تنفي تفتيش طائرة روسية في مطار لندن

أعلن ممثل سكوتلاند يارد، اليوم الجمعة، أن شرطة لندن لم تجر تفتيشا على متن الطائرة الروسية في مطار هيثرو.

© Sputnik. Alexandr Kryazhev الخارجية الروسية تصف تفتيش طائرة "إيروفلوت" في لندن بأنه استفزاز جديد

لندن — سبوتنيك . وقال المتحدث: "نحن نعلم بالأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي. شرطة العاصمة لا تجري تفتيشا على متن طائرة ايرباص القادمة من موسكو إلى هيثرو".

وكان مصدر في شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" قد أكد أن السلطات البريطانية قامت بتفتيش طائرة تابعة للشركة في مطار لندن دون شرح أسباب ذلك.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، قيام الشرطة البريطانية بتفتيش الطائرة الروسية في لندن بأنه استفزاز جديد تقوم به السلطات البريطانية.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "نحن نعلن عن حدوث استفزاز جديد من قبل السلطات البريطانية، لقد صعد إلى متن طائرة شركة إيروفلوت التي كانت تستعد لاستقبال ركاب رحلة لندن — موسكو عناصر من الشرطة وخدمة الجمارك البريطانية".

كما أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصرفات الشرطة البريطانية على متن الطائرة الروسية تشير إلى سعيها للقيام بتلاعبات دون شهود.