بعد أحداث غزة... روسيا تدعو قادة إسرائيل وفلسطين لإجراء مفاوضات برعايتها

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، بعد الاشتباكات التي وقعت في غزة، أن روسيا تؤكد استعدادها لاستقبال القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لإجراء مفاوضات.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال سافرونكوف، متحدثا في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أن التسوية في الشرق الأوسط "يجب أن تقوم على أساس القانون الدولي المعترف به عموما، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

© REUTERS/ IBRAHEEM ABU MUSTAFA قيادي فلسطيني: يوم الأرض رسالة إلى إسرائيل والإدارة الأمريكية

وأشار سافرونكوف، "نؤكد من جديد استعدادنا لتوفير منصة روسية لاجتماع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي السياق ذاته، دعت الأمم المتحدة قوات الأمن الإسرائيلية إلى التحلي بضبط النفس بعد الاحتجاجات في قطاع غزة.

وقال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية تاي-بروك زيريهون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "يجب استخدام القوة كخيار أخير فقط، ويجب التحقيق في حالات الوفاة من قبل السلطات. داعيا، قوات الأمن الإسرائيلية إلى الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس لتجنب وقوع خسائر في الأرواح".

وأضاف زيريهون، "تقوم إدارة شؤون الأمن بالأمم المتحدة بالتواصل مع قوات الأمن في فلسطين وإسرائيل، وسنواصل القيام بذلك، حيث من المتوقع حدوث مظاهرات جديدة في الأسابيع الـ 6 المقبلة. وهناك مخاوف من أن الوضع قد يتدهور في الأيام المقبلة".