بعد أحداث غزة... روسيا تدعو قادة إسرائيل وفلسطين لإجراء مفاوضات برعايتها

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال سافرونكوف، متحدثا في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أن التسوية في الشرق الأوسط "يجب أن تقوم على أساس القانون الدولي المعترف به عموما، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".
وفي السياق ذاته، دعت الأمم المتحدة قوات الأمن الإسرائيلية إلى التحلي بضبط النفس بعد الاحتجاجات في قطاع غزة.
وقال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية تاي-بروك زيريهون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "يجب استخدام القوة كخيار أخير فقط، ويجب التحقيق في حالات الوفاة من قبل السلطات. داعيا، قوات الأمن الإسرائيلية إلى الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس لتجنب وقوع خسائر في الأرواح".
وأضاف زيريهون، "تقوم إدارة شؤون الأمن بالأمم المتحدة بالتواصل مع قوات الأمن في فلسطين وإسرائيل، وسنواصل القيام بذلك، حيث من المتوقع حدوث مظاهرات جديدة في الأسابيع الـ 6 المقبلة. وهناك مخاوف من أن الوضع قد يتدهور في الأيام المقبلة".
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