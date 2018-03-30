الجيش الإسرائيلي يحشد قوات على حدود قطاع غزة ويحذر الفلسطينيين من الاقتراب

أعلن الجيش الإسرائيلي حدود إسرائيل مع قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، محذرا الفلسطينيين من الاقتراب من السياج الحدودي مع إسرائيل بالتزامن مع مسيرات يوم الأرض.

© Sputnik. Valeriy Melnikov هل تشن إسرائيل حربا جديدة على قطاع غزة

وحذر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من الاقتراب من الجدار الفاصل، وأعلن استعداده لإطلاق النار في حالة تعرض حياة جنوده للخطر

وقتل شاب فلسطيني، وأصيب 7 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة 30 مارس / آذار.

وذكرت مصادر طبية لوكالة "سبوتنيك" أن الشبان السبعة أصيبوا عند حدود قطاع غزة أثناء خروجهم للمشاركة في مسيرة العودة التي ستنطلق اليوم من غزة باتجاه الحدود في الذكرى الثانية والاربعين ليوم الأرض.

ودعت الفصائل الفلسطينية الفلسطينيين إلى أكبر مشاركة في التظاهرات والمسيرات التي تنطلق اليوم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأراضي عام 1948.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لـ"سبوتنيك"، أمس الخميس 29 مارس، إن حركة حماس تحاول أن ترسل النساء والأطفال في مقدمة المسيرات، مشيرا إلى أنه تم استدعاء قوات كبيرة لصد أية محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة.

وتابع: "في حال خرجت عن السيطرة فهناك استعداد إسرائيلي عسكري لمواجهة كل هذه الاحتمالات والسيناريوهات بقوات معززة وكبيرة لصد أية محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية والحدود، فهذا خط أحمر بالنسبة لنا، مضيفا: "لن نسمح بأي خرق جماعي وسنتخذ إجراءات، ونشرنا فيديو يظهر كيفية تعامل الجنود مع من يحاول خرق السيادة الإسرائيلية بإطلاق النار على القدمين".