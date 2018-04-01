الصين وفيتنام تدعوان إلى تسوية الخلافات البحرية سلميا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه يجب على الصين وفيتنام أن يعملا سويا للاستفادة من مياه بحر الصين الجنوبي وتسوية خلافاتهما الثنائية عن طريق المحادثات.

© REUTERS/ Kim Hong-Ji الصين تعتبر عملية البحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي استفزازا

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين، اليوم الأحد 1 أبريل / نيسان، عقب اجتماع مع وزير الخارجية الفيتنامي فام بينه مينه، أكد فيه أن تسوية الخلافات البحرية أمر في غاية الأهمية".

وأكد وزيرا خارجية الصين وفيتنام على أن العلاقات الثنائية شهدت تطورات إيجابية مع زيادة التبادل التجاري الذي تجاوز 100 مليار دولار، العام الماضي، وأنه يجب حل الخلافات البحرية بالطرق السلمية ووفقا للقانون الدولي.

وتطالب الصين بالسيادة على 90 في المئة من المنطقة البحرية وتقيم منشآت على جزرها الصخرية، بينما تشير تقارير إلى أن تلك المنطقة غنية بموارد الطاقة، بينما تطالب كل من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء من الممر المائي الذي تعبره سنويا تجارة تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات دولار. لكن الخلاف بين الصين وفيتنام يعد الأبرز بين تلك الدول.