الخارجية الروسية تسلط الضوء على دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في قضية سكريبال

وجهت وزارة الخارجية الروسية عددا من الاستفسارات إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول معلوماتها بشأن واقعة تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال في سالزبوري.

© AP Photo/ Yulia Skripal/Facebook وسائل إعلام: يوليا سكريبال تستعيد القدرة على الأكل والشرب

موسكو — سبوتنيك . وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد 1 أبريل/ نيسان، إنها وجهت عبر بعثتها في المنظمة عددا من الأسئلة، منها إذا ما كانت لندن قد أرسلت للمنظمة أية معلومات متعلقة بالقضية، ونوع المساعدة التي طلبتها.

كما استفسرت الخارجية، بحسب البيان، عن الطرق التي اتبعتها السلطات البريطانية في جمع عينات المادة، التي قيل إن سكريبال قد تعرض لها.

وتتهم بريطانيا روسيا بتدبير واقعة تسمم عميل الاستخبارات الروسي السابق وابنته، الشهر الماضي، بينما تنفي روسيا تلك الاتهامات.

وتسببت القضية في تأزم العلاقات بين روسيا والعديد من الدول الغربية، وتطور إلى طرد ممثلين دبلوماسيين من كلا الطرفين.