روسيا تحذر رعاياها الموجودين في تل أبيب

أوصت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين 2 أبريل/نيسان، رعاياها المقيمين في تل أبيب بتجنب ارتياد الأماكن المزدحمة بسبب المظاهرات.

سبوتنك-موسكو. جاء في بيان مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الخارجية والذي نشر على تويتر: "تجري في تل أبيب مظاهرات لنشطاء يمينيين ويساريين، وهناك تصعيد للنزاع على حدود قطاع غزة، ينصح بتجنب ارتياد الأماكن المزدحمة".

#Израиль — в Тель-Авиве проходят митинги левых и правых активистов, посвященные эскалации конфликта на границе сектора Газа. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/3Ez7mnilbu — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) April 1, 2018

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وكان أكثر من 30 ألف فلسطيني شاركوا، يوم الجمعة، بمسيرة العودة التي انطلقت قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل إحياءً ليوم الأرض، وقد قابلها الجيش الإسرائيلي بالقمع وإطلاق الرصاص، ما أدى لمقتل 15 فلسطينيا وإصابة 1416 فلسطينيا، بينهم مصابون بإصابات خطيرة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما تظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، وانطلقوا بمسيرات صوب نقاط التماس قابلها الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز، ما خلف عشرات الإصابات، فيما نظم سكان المناطق العربية في إسرائيل مهرجانا مركزيا في مدينة عرابة إحياء لذكرى يوم الأرض الذي يشكل خصوصية لدى الشعب الفلسطيني.