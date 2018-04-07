باكستان ترغب بشراء دبابات "تي-90"

أعلن ذلك وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير.

© AFP 2018/ Anatolii Stepanov زيت أوكراني يعطب دبابات باكستان

وكشف وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك" أن باكستان تريد توقيع اتفاقية مع روسيا للحصول على دبابات "تي-90".

وأكد الوزير الباكستاني اهتمام بلاده بدبابات "تي-90" بالذات، مشيرا إلى رغبة باكستان في توقيع اتفاقية طويلة الأمد للحصول على دبابات "تي-90".

وكانت باكستان أعلنت في وقت سابق نيتها زيادة التعاون التسليحي مع روسيا، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى استيراد شتى أنواع السلاح والعتاد العسكري من روسيا.

ووقعت باكستان وروسيا اتفاقية التعاون الدفاعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أثناء قيام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة إلى العاصمة الباكستانية.

وقد تسلمت باكستان دفعة من مروحيات "مي-35" القتالية من روسيا.