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19:26 07 أبريل/ نيسان 2018
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    رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بعد الحكم عليها بالسجن 24 عاما

    16 تهمة سجنت رئيسة كوريا الجنوبية... أبرزها رشوة من رئيس سامسونغ

    © REUTERS/ Kim Hong-Ji
    العالم
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    أصدرت المحكمة الفرعية بالعاصمة الكورية الجنوبية، حكما على الرئيسة السابقة بارك كون هيه بالسجن 24 عاما، وغرامة مالية قدرها 16 مليون دولار.

    واعتبرت المحكمة أن الرئيسة المخلوعة كانت "ضالعة في سوء استخدام السلطة التى أدت إلى موجة استياء عارم وسط الشعب الكوري"، حسب وكالة الأنباء يونهاب.

    وتحمل قائمة الاتهامات الموجهة إلى الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة، 16 تهمة، من بين 18 تهمة وجهت إليها في بدايات المحاكمة.

    والاتهامات هي:

    — القيام بإساءة استخدام سلطة رئيس الدولة الموكلة لها من الشعب.

    — استخدام سلطة رئيس الدولة "بصورة غير شرعية خارج اللوائح في جمع التبرعات، مع صديقتها المقربة تشوي سون سيل لصالح مؤسسة مير وكي سبورت التى انطلقت منها شرارة فضيحة الفساد".

    — الرشاوى التى تلقتها أو وعد بتسليمها لها رئيس مجموعة سامسونغ "رشوة".

    — الرشاوى التى قدمتها مجموعة لوتيه مقابل تسهيلات لفتح متاجر في الأسواق الحرة رشوة.

    — منع الحكومة من تقديم الدعم لعدد من الفنانين والمثقفين ووضعهم في قائمة سوداء باعتبارهم يقفون ضد الحكومة.

    — تسريب مستندات سرية من المكتب الرئاسي.

    — ممارسة الضغط لإقالة نائبة رئيس مجموعة سي جي لي مي-كيونغ.

    وطالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن لمدة 30 عاما على الرئيسة السابقة، لكن المحكمة أقرت بـ24 عاما من السجن وغرامة مالية، كما صدر حكم ضد صديقتها تشوي سون سيل بالسجن لمدة 20 عاما.

    انظر أيضا:

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