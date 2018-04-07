16 تهمة سجنت رئيسة كوريا الجنوبية... أبرزها رشوة من رئيس سامسونغ

أصدرت المحكمة الفرعية بالعاصمة الكورية الجنوبية، حكما على الرئيسة السابقة بارك كون هيه بالسجن 24 عاما، وغرامة مالية قدرها 16 مليون دولار.

واعتبرت المحكمة أن الرئيسة المخلوعة كانت "ضالعة في سوء استخدام السلطة التى أدت إلى موجة استياء عارم وسط الشعب الكوري"، حسب وكالة الأنباء يونهاب.

الحكم على رئيسة كوريا ج سابقا بالسجن 24 سنة وغرامة 17 مليون $ في 18 تهمة من بينها رشوة وفساد وتزوير وبطش وسوء استغلال السلطة وتسريب اسرار الدولة كل ذلك يؤكد ان المرأة لن تكون أفضل حالاً من الرجل عندما تمتلك القوة وتتربع على كرسي السلطة وتُمارس السياسة. pic.twitter.com/bRNBQ5arvp — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 7, 2018

وتحمل قائمة الاتهامات الموجهة إلى الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة، 16 تهمة، من بين 18 تهمة وجهت إليها في بدايات المحاكمة.

رئيسة كوريا السابقة Park Geun Hye حُكم عليها بالسجن لمدة 24 سنة مع فرض غرامة قدرها 16.8 مليون دولار بعد ثبوت ادانتها في 16 قضية من أصل 18 قضية pic.twitter.com/Mfebj54Mwp — Arab Allkpop (@Arab_Allkpop) April 6, 2018

والاتهامات هي:

— القيام بإساءة استخدام سلطة رئيس الدولة الموكلة لها من الشعب.

— استخدام سلطة رئيس الدولة "بصورة غير شرعية خارج اللوائح في جمع التبرعات، مع صديقتها المقربة تشوي سون سيل لصالح مؤسسة مير وكي سبورت التى انطلقت منها شرارة فضيحة الفساد".

الحكم على رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة بالسجن 24 عاماً https://t.co/89ktREXglW pic.twitter.com/6oq7djzisW — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 6, 2018

— الرشاوى التى تلقتها أو وعد بتسليمها لها رئيس مجموعة سامسونغ "رشوة".

— الرشاوى التى قدمتها مجموعة لوتيه مقابل تسهيلات لفتح متاجر في الأسواق الحرة رشوة.

— منع الحكومة من تقديم الدعم لعدد من الفنانين والمثقفين ووضعهم في قائمة سوداء باعتبارهم يقفون ضد الحكومة.

بعد سنة ونصف من فضيحة رئيسة كوريا الجنوبية التي تمت اقالتها بسبب إساءة إستخدام السلطة، تم الحكم عليها اليوم الجمعة بسجن 24عام. pic.twitter.com/1xvmebFoB5 — Eyad إيـاد (@Eyaaaad) April 6, 2018

— تسريب مستندات سرية من المكتب الرئاسي.

— ممارسة الضغط لإقالة نائبة رئيس مجموعة سي جي لي مي-كيونغ.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة السجن لمدة 30 عاما على الرئيسة السابقة، لكن المحكمة أقرت بـ24 عاما من السجن وغرامة مالية، كما صدر حكم ضد صديقتها تشوي سون سيل بالسجن لمدة 20 عاما.