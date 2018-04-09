الجيش الإيراني يرد على تقارير دخول طائرات إسرائيلية لأجوائه

رد الجيش الإيراني، على التقارير التي أفادت بدخول طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز "إف35" الفائقة التطور، إلى الأجواء الإيرانية الشهر الماضي.

© AFP 2018/ Jack Guez صحيفة: طلعات جوية إسرائيلية فوق مواقع برنامج إيران النووي

وقال قائد الدفاع الجوي العميد فرزاد إسماعيلي، اليوم الاثنين 9 أبريل/نيسان: "إذا ارتكب بلد ما أية حماقة وقامت طائراته بالاقتراب من أجوائنا سيرد الدفاع الجوي عليها رداً قاسياً"، وذلك وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية

وأضاف العميد إسماعيلي، في تصريح له خلال أول مراسم في مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي بمناسبة العام الإيراني الجديد: "سمعنا خلال الأيام الماضية تخرصات بعض وسائل إعلام العدو حول دخول طائرات معادية الأجواء الإيرانية إذ أن تلك الأنباء لا تستحق الرد عليها، لكن ينبغي هنا التأكيد أنه إذا ارتكب بلد ما أية حماقة وقامت طائراته بالاقتراب من أجوائنا سيرد الدفاع الجوي عليها ردا قاسيا".

وهنأ قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، القوات المسلحة الإيرانية، بالعام الإيراني الجديد، مؤكداً قيام المقر خلال العام الماضي بإجراءات ومهام جيدة ومهمة في جميع أنحاء البلاد.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قالت إن طائرتين حربيتين إسرائيليتين من طراز F35 فائقة التطور، نفذتا طلعات في الأجواء الإيرانية الشهر الماضي. وأفاد مصدر لم تسمه الجريدة، بأن المقاتلتين عبرتا الأجواء السورية إلى الأجواء العراقية، ومنها إلى إيران، حيث نفذتا طلعات استطلاع وتحديد أهداف في مناطق بندر عباس وأصفهان وشيراز، وحلقتا على ارتفاع كبير فوق مواقع أخرى يشتبه في علاقتها ببرنامج إيران النووي على شاطئ الخليج.