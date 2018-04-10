ترامب خلال اجتماع مع القادة العسكريين بشأن حادث دوما: الهجوم سيقابل بالقوة

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 9أبريل/نيسان، إنه والقادة العسكريون يدرسون ردا أمريكيا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في مطلع الأسبوع وتعهد بصدور قرار قوي في وقت قريب ربما يكون الليلة.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID روسيا مستعدة لاعتماد مشروع التحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا

وفي حديثه للصحفيين في بداية الاجتماع، قال ترامب إن الولايات المتحدة لديها خيارات عسكرية كثيرة بشأن سوريا وتوقع اتخاذ قرار الليلة أو بعد قليل من ذلك، حسبما نقلت رويترز.

وكانت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، في جلسة اليوم الاثنين 9 أبريل/نيسان، قد أعلنت أن الولايات المتحدة سترد على استخدام السلاح الكيميائي في سوريا إذا لم يستطع مجلس الأمن الدولي حماية المدنيين.

وقالت هالي في اجتماع مجلس الأمن للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا بعد تقارير عن هجوم كيميائي في مدينة دوما: "لقد وصلنا إلى اللحظة، عندما يجب أن يرى العالم، أن العدالة انتهت، في هذه اللحظة من تاريخ مجلس الأمن الدولي إما أن يوفي بالتزاماته، أو يثبت فشله الكامل في حماية الناس في سوريا، وعلى أية حال، فإن الولايات المتحدة سترد".