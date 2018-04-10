مجموعة هجومية من البحرية الأمريكية تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط

تتجه مجموعة هجومية تابعة للبحرية الأمريكية على رأسها حاملة الطائرات "هاري ترومن"، يوم غد الأربعاء، نحو البحر الأبيض المتوسط، منطلقة من نقطة تمركزها الدائم في ولاية فرجينيا، لتعيد الانتشار في أوروبا والشرق الأوسط. وفقا لصحيفة "ستارز أند سترايبز".

واشنطن — سبوتنيك . ونشرت الصحيفة: "المجموعة الهجومية لـ"هاري تورمن"، تتجه يوم الأربعاء من القاعدة العسكرية البحرية في نورفولك، فرجينيا، لإعادة الانتشار في الشرق الأوسط وأوروبا".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرس، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى رحلته إلى قمة الأمريكيتين في بيرو، من أجل الإشراف على "الرد" فيما يتعلق بالشأن السوري.

وجاء في البيان: "سيبقى الرئيس في الولايات المتحدة للإشراف على الرد الأمريكي على سوريا، ولمراقبة التطورات حول العالم".