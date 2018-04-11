إسرائيل ترفع درجة التأهب تحسبا لهجمات إيرانية

رفعت إسرائيل درجة تأهب جيشها، اليوم الثلاثاء 11 أبريل/نيسان، تحسبا لهجمات إيرانية ردا على الغارة الاسرائيلية التي شنتها طائرات حربية اسرائيلية على مطار تيفون السوري قبل يومين.

ويأتي من بين مخاوف إسرائيل أيضا احتمال قيام واشنطن بشن هجوم على سوريا، بعد مقتل أكثر من 60 مدنيا سوريا، وسط مزاعم بأنه هجوم كيميائي، في مدينة دوما بالقرب من العاصمة دمشق وهو ما أدى إلى رفع حالة التأهب الإسرائيلي أكثر في الجبهة الشمالية، حسبما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، قد أدان الضربة الجوية الإسرائيلية على القاعدة الجوية السورية، فجر الاثنين الماضي، والتي أودت بحياة مستشارين عسكريين إيرانيين.

قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي في بيان "الهجوم الإسرائيلي على سوريا انتهاك لسيادة البلاد وسلامة أراضيها ويتناقض مع كل القوانين والمعايير الدولية ويعقّد فقط الوضع الحرج في سوريا والمنطقة"، مضيفا أن "إسرائيل تسعى لتحويل انتباه الرأي العام من الكارثة في غزة، التي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وتركت آلاف الجرحى".