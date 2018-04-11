أعلن مصدر بالبنك المركزي الإيراني، أن الحكومة الإيرانية تدرس بجدية تغيير كل تعاملاتها المالية من الدولار إلى اليورو.

طهران — سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "إن "الحكومة الإيرانية تدرس بجدية تغيير كل تعاملاتها المالية من الدولار إلى اليورو"، مضيفا "الأمر يتم بحثه بجدية"

يشار إلى الحكومة الإيرانية شددت من قبضتها لوقف نزيف عملتها المحلية مقابل الدولار، والتي هبطت إلى مستويات قياسية، حيث وضع البنك المركزي الإيراني حدا أقصى لحيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك عند عشرة آلاف يورو.

وكانت أسعار الصرف الجديد التي نشرها البنك المركزي الإيراني أظهرت أن البنك حدد الثلاثاء أسعار الصرف الرسمية للجنيه الأسترليني عند 59330 ريالا واليورو عند 51709 ريالات.