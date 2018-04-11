البنتاغون يعلق على تصريحات ترامب بشأن ضرب سوريا

علقت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، على تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن توجيه ضربة عسكرية لسوريا.

وذكر "البنتاغون"، في بيان له تعليقا على تغريدات ترامب التي هدد فيها بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا ، أنه لا يعلق على التحركات العسكرية المستقبلبة المحتملة، بحسب وكالة "رويترز".

وقال إريك باهون، المتحدث باسم البنتاغون، "الإدارة لا تعلق على الأعمال العسكرية المحتملة في المستقبل".

وأضاف "كما ذكر الرئيس في 8 أبريل، فإن هجوم الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء في دوما كان مرعبا، ويتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد اليوم الأربعاء، 11 أبريل/ نيسان، أنه سيقوم بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية.

وكان السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين، قال إن أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها.

وقال زاسيبكين، في تصريحات لقناة "المنار" اللبنانية، إنه كان يشير إلى تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأركان الروسي. وقال: "إذا وقع هجوم من الأمريكيين… فسيتم إسقاط الصواريخ وحتى المصادر التي أطلقت منها الصواريخ".