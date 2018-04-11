اجتماع مفاجىء لترامب مع وزير الدفاع

ونشرت صحفية أمريكية تغطي أخبار البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" صورة للوزير وقت وصوله إلى البيت الأبيض.

The Secretary of Defense James Mattis has arrived at the @WhiteHouse moments ago. pic.twitter.com/Bk3TvoKwY2 — Elizabeth Landers (@ElizLanders) April 11, 2018

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أنه سيقوم بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها "روسيا تعهدت بإسقاط الصواريخ التي تطلق على سوريا، استعدي يا روسيا إذن، لأن الصواريخ قادمة وهي حديثة وذكية". ​وتابع "لا يجدر بكم أن تكونوا شركاء مع حيوان يقتل شعبه بالغاز ويستمتع بذلك".

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

وكان السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين، قال إن أية صواريخ أمريكية تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها.

وقال زاسيبكين، في تصريحات لقناة "المنار" اللبنانية، إنه كان يشير إلى تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأركان الروسي. وقال: "إذا وقع هجوم من الأمريكيين… فسيتم إسقاط الصواريخ وحتى المصادر التي أطلقت منها الصواريخ".