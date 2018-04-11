ماي تناقش مع الوزراء مسألة التدخل العسكري في سوريا

وأمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بإرسال غواصات بريطانية على مسافة ضربة صاروخية لسوريا.
وأشارت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مصادر، إلى أن ضربة لسوريا، يمكن أن تحدث بالفعل مساء الخميس. ووفقا للصحيفة، فقد عقدت ماي اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء مساء الأربعاء، قاطعة عطلات عيد الفصح للوزراء.
وتوعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ "الحيوان القاتل لشعبه".
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