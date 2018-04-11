ماي تناقش مع الوزراء مسألة التدخل العسكري في سوريا

تعقد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اجتماعاً لمجلس الوزراء، يوم الخميس، لمناقشة التدخل العسكري المحتمل في سوريا، حسب تصريح ممثلة مكتب رئيسة الوزراء لـ "سبوتنيك".

لندن- سبوتنيك . وقالت ممثلة مكتب رئيسة الوزراء، ردا على سؤال عما إذا كان سيتم مناقشة موضوع التدخل العسكري في سوريا: "يمكنني أن أؤكد، أنه غدا سيكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء تناقش فيه هذه القضية".

وأمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بإرسال غواصات بريطانية على مسافة ضربة صاروخية لسوريا.

وأشارت صحيفة "تلغراف"، نقلا عن مصادر، إلى أن ضربة لسوريا، يمكن أن تحدث بالفعل مساء الخميس. ووفقا للصحيفة، فقد عقدت ماي اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء مساء الأربعاء، قاطعة عطلات عيد الفصح للوزراء.

وتوعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ "الحيوان القاتل لشعبه".