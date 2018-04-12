بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تأزم الأوضاع في سوريا.

© AFP 2018 / Hasan Mohamed ألمانيا تحث على معاقبة سوريا بسب "استخدام الأسلحة الكيماوية"

موسكو- سبوتنيك. وذكر بيان صادر من الرئاسة الروسية أن بوتين بحث مع نظيره التركي، تأزم الوضع في سوريا وضرورة توفير شروط لعمل خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.

وجاء في بيان الكرملين: "أعرب الرئيسان عن قلقهما إزاء تأزم الوضع في سوريا ومزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما".

كما تم التأكيد على ضرورة توفير شروط لعمل خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية المتوجهين إلى سوريا، وذلك بحسب بيان الكرملين.

وكانت تقارير غربية قد اتهمت سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما، إلا أن دمشق تنفي هذه الاتهامات بشدة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توعد بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ "الحيوان القاتل لشعبه".

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الصواريخ الذكية" التي تحدث عنها ترامب، قد تدمر أدلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد إن أي تحرك محتمل من جانب الدول الغربية سيسبب مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد الأسد، خلال استقباله اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان، علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني: "مع كل انتصار يتم تحقيقه على أرض الواقع، يتم رفع أصوات بعض الدول الغربية وتكثيف الإجراءات في محاولة من جانبهم لتغيير مسار الأحداث.