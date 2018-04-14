مسؤول أمريكي: بحثنا مع جهات معنية في موسكو سبل تجنب سقوط ضحايا مدنيين في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال ممثل الإدارة الامريكية في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "كنا على اتصال بالسلطات المعنية في موسكو للتأكد من أننا خلال هذه العملية اتخذنا كل الخطوات الضرورية لتجنب وقوع ضحايا ونوصي بأن تفعل روسيا الشيء نفسه ".
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في وقت مبكر من اليوم السبت، نفذوا هجوما صاروخيا على سوريا، ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والتي بدورها نفتها السلطات السورية بشكل قاطع.
وذكرت السلطات السورية مرارا أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
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