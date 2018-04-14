مسؤول أمريكي: بحثنا مع جهات معنية في موسكو سبل تجنب سقوط ضحايا مدنيين في سوريا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، انها ناقشت مع موسكو الإجراءات الهادفة إلى تجنب وقوع ضحايا خلال الهجوم على سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال ممثل الإدارة الامريكية في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "كنا على اتصال بالسلطات المعنية في موسكو للتأكد من أننا خلال هذه العملية اتخذنا كل الخطوات الضرورية لتجنب وقوع ضحايا ونوصي بأن تفعل روسيا الشيء نفسه ".

© Sputnik . Aleksei Nikolski أول تعليق من نتنياهو على ضرب سوريا... ورسالة منه للرئيس بشار الأسد

وأكد ممثل الإدارة الأمريكية، أنه لم يتم إبلاغ الجانب الروسي عن الأهداف المحددة.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في وقت مبكر من اليوم السبت، نفذوا هجوما صاروخيا على سوريا، ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والتي بدورها نفتها السلطات السورية بشكل قاطع.

وذكرت السلطات السورية مرارا أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.