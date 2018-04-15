نائب الرئيس الأمريكي: سوريا ستدفع ثمن المزيد من الهجمات الكيميائية

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، أمس السبت 14 أبريل/نيسان، إن هناك "ثمنا" سيتعين على سوريا أن تدفعه إن هي نفذت المزيد من الهجمات بأسلحة كيميائية.

© AP Photo / Ivan Sekretarev غورباتشوف: الضربة الغربية على سوريا تدريب قبل "إطلاق النار الحقيقي"

ونقلت رويترز كلمة بنس خلال قمة لدول أمريكا اللاتينية منعقدة في ليما، قال فيها:

إن ترامب أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لمواصلة مسعاها لإعادة إرساء إطار الردع القائم حتى يعلم النظام السوري ورعاته إن هناك ثمنا يتعين دفعه إن هو استخدم الأسلحة الكيميائية مرة أخرى مع رجال ونساء وأطفال.

يذكر أن الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، كانت قد نفذت، في وقت مبكر من أمس السبت، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع، وذكرت السلطات السورية مراراً أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت دول غربية قد اتهمت دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو، من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على تلك المدينة.