الأمم المتحدة ترحب بقرار كوريا الشمالية بتعليق تجاربها النووية

أعربت ممثلة الأمم المتحدة لقضايا نزع الأسلحة، إيزومي ناكاميتسو، عن ترحيب الأمم المتحدة بقرار كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه دعم الحوار بين الكوريتين.

جنيف- سبوتنيك. وقالت ناكاميتسو في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر التمهيدي لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية 2020، في جنيف: "قرار كوريا الشمالية وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ العابرة للقارات، وكذلك تفكيك قاعدة تجارب الأسلحة النووية، هذا هو التطور الذي يرحب به والذي كما نأمل، سيسهم في بناء الثقة الحفاظ على أجواء الحوار والمفاوضات الصادقة".

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ونقلت وسائل إعلام رسمية، إن كوريا الشمالية ستتوقف عن إجراء التجارب النووية والصاروخية على الفور وستهدم موقعا للتجارب النووية بشمال البلاد سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي وإحلال السلام على شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله في بيان إن بلاده لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.

وأكدت كوريا الشمالية إنها ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءً من اليوم السبت 21 أبريل.