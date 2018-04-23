الرئيس الأفغاني يقيل نائب وزير الداخلية على خلفية هجوم كابول

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.
ووقع انفجار كابول في حي دشت برتشي، الذي تقطنه أغلبية من قومية الهزارة الشيعية، ويعتبر هذا الهجوم هو الرابع الذي يتعرض له أحد مراكز تسجيل الناخبين منذ افتتاحها قبل نحو أسبوع، وسبق أن تعرضت مراكز في ولايات غور وبادغيس وننغرهار لهجمات من قبل المجموعات المسلحة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في أفغانستان في تموز/يوليو المقبل، وسط حالة من عدم الاستقرار الأمني في البلاد التي تشهد سيطرة تنظيم "داعش" وحركة طالبان على مناطق متفرقة فيها.
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