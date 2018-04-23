الرئيس الأفغاني يقيل نائب وزير الداخلية على خلفية هجوم كابول

قرر الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، عزل نائب وزير الداخلية الجنرال مراد علي مراد، من منصبه على خلفية الهجوم الدموي، الذي وقع قرب مركز لتسجيل الناخبين غربي العاصمة الأفغانية في كابول، أمس الأحد، وأسفر عن مقتل 60 شخصا وجرح مئة آخرين.

© AP Photo / Luis M. Alvarez بعد مقتل 60 وإصابة 100... واشنطن تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في كابول

كابول — سبوتنيك . وقال موقع "طلوع نيوز" الأفغاني، إن"الرئيس الأفغاني عزل كبير معاوني وزارة الداخلية الجنرال مراد علي مراد على خلفية الهجوم الدموي في كابول أمس".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

ووقع انفجار كابول في حي دشت برتشي، الذي تقطنه أغلبية من قومية الهزارة الشيعية، ويعتبر هذا الهجوم هو الرابع الذي يتعرض له أحد مراكز تسجيل الناخبين منذ افتتاحها قبل نحو أسبوع، وسبق أن تعرضت مراكز في ولايات غور وبادغيس وننغرهار لهجمات من قبل المجموعات المسلحة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في أفغانستان في تموز/يوليو المقبل، وسط حالة من عدم الاستقرار الأمني في البلاد التي تشهد سيطرة تنظيم "داعش" وحركة طالبان على مناطق متفرقة فيها.